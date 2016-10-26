JanusWW

Кристина JanusWW

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются веб-студии для дизайна и разработки сайта

    [table]Стоимость:ДоговорнаяСрок выполнения:1 деньВарианты оплаты:Без предоплатыСпособ оплаты:[list][*]Банковский перевод[*]Электронные деньги[/list]Специализация:Веб-дизайн: Сайт "под ключ", Дизайн сайтов, Верстка Удаленная работаДата публикации:2016-10-26 13:10:16Описание проекта:Требуются компании, веб-студии для дизайна и разработки веб-сайта.  Требования: - Использование предоставленного шаблона оформления либо его верстка на основе предоставленного ...

    PHPMySQLДизайн сайтаHTMLREST
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание модуля по импорту/экспорту xml для DNN Evoq Content 7.4

    Срочно требуется надежный подрядчик для работы на проектах локализации веб-сайта. Необходимо производить автоматический экспорт контента на английском и импорт переведенного на другой иностранный язык контента из/в используемую компанией платформу по управлению контентом DNN Evoq Content версии ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование игры на разных языках

    Компания Janus Worldwide срочно ищет исполнителей для тестирования игры на французском, китайском упрощенном, китайском традиционном, английском языках: Мобильная игра, будет предоставлен эмулятор для ПК (Windows XP или выше). Багрепорты должны быть оформлены на английском языке в Excel ...

    Редактирование и Корректура1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект в Articulate

    $7

    Нужно локализовать в программе Articulate на разные языки обучающий курс длительностью около 70 минут, состоящий из 127 слайдов. Локализация включает замену экранных надписей на всех слайдах, замену изображений, а так же понадобится подложить переведенную озвучку и ...

    Аудиомонтажнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект в Adobe Flash

    СРОЧНО! Одной из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, Janus Worldwide, срочно требуется внештатный флешер для выполнения Мультимедиа проекта. Задачи: 1. определить приблизительное число слов, подлежащих переводу. 2. определить кол-во растровой графики, содержащей слова. 3. определить время работы ...

    Flash
    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно! Верстка, MAC

    В настоящий момент мы ищем верстальщиков, у которых есть устройство MAC и Adobe Master Collection CS6 (в этот пакет входит InDesign CS6) для выполнения проекта. К заданию необходимо приступить в ближайшее время Пример задания, шрифты, ...

    InDesign
    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • DTP/ MAC и InDesignCS6

    В настоящий момент мы ищем верстальщиков, у которых есть устройство MAC и Adobe Master Collection CS6 (в этот пакет входит InDesign CS6) для выполнения проекта, который должен стартовать на следующей неделе. Верстальщику необходимо быть на ...

    InDesign
    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аудио/Видео расшифровка

    Одна из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, JanusWW, объявляет набор на должность внештатного расшифровщика аудио-/видеозаписей. Желательно знание программы Subtitles Workshop или знание любой другой программы, которая позволяет делать расшифровку с точными ...

    Аудиомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Распознавание текста,подготовка к переводу,верстка

    JanusWorldwide, ведущая компания в сфере перевода, локализации и верстки, открывает набор сотрудников на срочный и крупный проект: Задача: - Распознавание текста из PDF - Подготовка к переводу. - Верстка уже переведенного Wordили Excelфайла и печать в PDF. ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Расшифровка аудио-/видеозаписей (EN/RU)

    Одна из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, JanusWW, объявляет набор на должность внештатного расшифровщика аудио-/видеозаписей. Желательно знание программы Subtitles Workshop или знание любой другой программы, которая позволяет делать расшифровку с точными ...

    Аудиомонтаж1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа с чертежами в AutoCAD и/или Microstation

    Требования: • Хороший опыт, уверенная и быстрая работа с AutoCAD 2013 или MicroStation 8 • Опыт работы с чертежами • Знание и понимание правил и требований верстки • Высокая внимательность, тщательность и аккуратность • Умение выполнить проект “под ключ” при наличии инструкций • Ответственность и ...

    AutoCAD
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внештатный верстальщик (AutoCAD 2013, MicroStation

    Janus Worldwide, ведущая компания в сфере перевода, локализации и верстки, открывает набор сотрудников на следующую вакансию: Внештатный верстальщик (AutoCAD 2013, MicroStation 8) Требования: • Хороший опыт, уверенная и быстрая работа с AutoCAD 2013 или MicroStation 8 • Опыт работы с ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад