[table]Стоимость:ДоговорнаяСрок выполнения:1 деньВарианты оплаты:Без предоплатыСпособ оплаты:[list][*]Банковский перевод[*]Электронные деньги[/list]Специализация:Веб-дизайн: Сайт "под ключ", Дизайн сайтов, Верстка Удаленная работаДата публикации:2016-10-26 13:10:16Описание проекта:Требуются компании, веб-студии для дизайна и разработки веб-сайта. Требования: - Использование предоставленного шаблона оформления либо его верстка на основе предоставленного ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно требуется надежный подрядчик для работы на проектах локализации веб-сайта. Необходимо производить автоматический экспорт контента на английском и импорт переведенного на другой иностранный язык контента из/в используемую компанией платформу по управлению контентом DNN Evoq Content версии ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Компания Janus Worldwide срочно ищет исполнителей для тестирования игры на французском, китайском упрощенном, китайском традиционном, английском языках: Мобильная игра, будет предоставлен эмулятор для ПК (Windows XP или выше). Багрепорты должны быть оформлены на английском языке в Excel ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Срочно требуются флешеры и/или программисты, которые смогут помочь нам разобраться в проблеме в проекте в Articulate. Оплата договорнаяВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $7
Нужно локализовать в программе Articulate на разные языки обучающий курс длительностью около 70 минут, состоящий из 127 слайдов. Локализация включает замену экранных надписей на всех слайдах, замену изображений, а так же понадобится подложить переведенную озвучку и ...Аудиомонтажнет заявокЗакрыт9 лет назад
СРОЧНО! Одной из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, Janus Worldwide, срочно требуется внештатный флешер для выполнения Мультимедиа проекта. Задачи: 1. определить приблизительное число слов, подлежащих переводу. 2. определить кол-во растровой графики, содержащей слова. 3. определить время работы ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Ищем фрилансера, веб-дизайнера для адаптации сайта для мобильных приложений Сайт - http://janusww.com/ Ждем ваших откликов.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочно требуется опытный тестировщик ПО для написания тест-плана.Тестирование ПО6 заявокЗакрыт9 лет назад
В настоящий момент мы ищем верстальщиков, у которых есть устройство MAC и Adobe Master Collection CS6 (в этот пакет входит InDesign CS6) для выполнения проекта. К заданию необходимо приступить в ближайшее время Пример задания, шрифты, ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт9 лет назад
В настоящий момент мы ищем верстальщиков, у которых есть устройство MAC и Adobe Master Collection CS6 (в этот пакет входит InDesign CS6) для выполнения проекта, который должен стартовать на следующей неделе. Верстальщику необходимо быть на ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Одна из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, JanusWW, объявляет набор на должность внештатного расшифровщика аудио-/видеозаписей. Желательно знание программы Subtitles Workshop или знание любой другой программы, которая позволяет делать расшифровку с точными ...Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
JanusWorldwide, ведущая компания в сфере перевода, локализации и верстки, открывает набор сотрудников на срочный и крупный проект: Задача: - Распознавание текста из PDF - Подготовка к переводу. - Верстка уже переведенного Wordили Excelфайла и печать в PDF. ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт9 лет назад
Одна из ведущих компаний в области локализации и переводов в Восточной Европе, JanusWW, объявляет набор на должность внештатного расшифровщика аудио-/видеозаписей. Желательно знание программы Subtitles Workshop или знание любой другой программы, которая позволяет делать расшифровку с точными ...Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требования: • Хороший опыт, уверенная и быстрая работа с AutoCAD 2013 или MicroStation 8 • Опыт работы с чертежами • Знание и понимание правил и требований верстки • Высокая внимательность, тщательность и аккуратность • Умение выполнить проект “под ключ” при наличии инструкций • Ответственность и ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт9 лет назад
Janus Worldwide, ведущая компания в сфере перевода, локализации и верстки, открывает набор сотрудников на следующую вакансию: Внештатный верстальщик (AutoCAD 2013, MicroStation 8) Требования: • Хороший опыт, уверенная и быстрая работа с AutoCAD 2013 или MicroStation 8 • Опыт работы с ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт9 лет назад