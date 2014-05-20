Установить скрипт на сайт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок238 просмотров
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Нужно установить скрипт слайдера контента на сайт. Пробовал сам, но когда устанавливаю я — почему-то не работает скрипт формы.

10 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Jezinka
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-1)
10 лет назад
$20
1 день
Сделал все качественно и в срок.
Заказчик четко сформулировал свою цель при переписке, благодаря чему, работа была выполнена в сроки. Будем сотрудничать.
Flexx02
Тарас 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал работу. Все как нужно. Рекомендую.
Приятно работать спасибо