Не отправляются письма

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки133 просмотра
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от вас цена - срок

10 лет назад
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
alexeygrek
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Алексей очень быстро решил мою проблему. Всегда был на связи. рекомендую. Работой полностью доволен!
Дмитрий четко поставил задачу, после выполнения сразу и проверил работу и тут же оплатил. Рекомендую. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.