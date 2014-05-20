Javascript сделать несколько функций на ModX

Веб-программированиеЗавершен3 заявки118 просмотров
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Есть движок модх революшн на яваскртпт надо сделать функции фильтрации поиска по каталогу.

JavascriptMODX
10 лет назад
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Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
sastra
Сергей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов(-1)
10 лет назад
$60
1 день
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