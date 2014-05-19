Поправить сайт на Joomla

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Веб-программированиеЗакрыт9 заявок182 просмотра
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1. Поправить 2 галереи как на оригинальном сайте. В нашей галерее не хватает элементов и подписей http://staron.com/staron/gallery/index.do

2. Логотип Radianz сместился вниз надо поправить http://1staron.kz/radianz.

3. Менюшка съехала вниз http://1staron.kz/radianz/colors#rad_color надо поправить.

Движок Joomla

Joomla
10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад