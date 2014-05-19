Сделать переадресацию на страницу благодарности

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок120 просмотров
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Доброго.

Есть магазин bailian.ru на Joomla

Нужно поправить скрипт покупки так, чтобы:

- при нажатии "купить" вылезал заказ с выбранным товаром

- после отправки формы выдавался не попап, а переадресация на thanks (так уже сделано с заказом звонка)

Приоритетна вторая. На нее можно выбрать отдельного исполнителя.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад