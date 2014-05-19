Сделать переадресацию на страницу благодарности

Доброго.

Есть магазин bailian.ru на Joomla

Нужно поправить скрипт покупки так, чтобы:

- при нажатии "купить" вылезал заказ с выбранным товаром

- после отправки формы выдавался не попап, а переадресация на thanks (так уже сделано с заказом звонка)

Приоритетна вторая. На нее можно выбрать отдельного исполнителя.