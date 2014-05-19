Сделать переадресацию на страницу благодарности

Нужна помощь настроить таймер, чтобы по завершению отсчета он скрывал див с определенным классом. Для знающих это 5 минут, поэтому оплата небольшая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Есть магазин bailian.ru на Joomla
Нужно поправить скрипт покупки так, чтобы:
- при нажатии "купить" вылезал заказ с выбранным товаром
- после отправки формы выдавался не попап, а переадресация на thanks (так уже сделано с заказом звонка)
Приоритетна вторая. На нее можно выбрать отдельного исполнителя.
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