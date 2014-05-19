Для доработки онлайн стратегии требуется cakephp р

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
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Опыт от 3 лет

PHP+PostgreSQL

Cakephp

Javascript (Jquery, Ajax)

CSS + HTML

Git

TDD

Только полная занятость на проекте. Возраст от 21. Наличие стабильного онлайна. Обязателен устный скайп. Работа удаленная.

PHP
10 лет назад
monnergeim
Александр 
35 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад