Доработка движка webasyst ShopScript

Техническое задание: Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2 Кол-во уровней: 1 уровень Механика работы компонента: Модуль simpleform2 — позволяет создавать формы для отправки данных администратору сайта. Необходимо встроить партнёрскую ссылку в данный модуль, таким образом чтобы при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд изменений, которые нужно реализовать на интернет-магазине webasyst
Краткое тз в приложении
Сначала внесем одно изменение с выбранным исполнителем.
Если ок - тогда делаем все.
бюджет указан за одну доработку, указанную в ТЗ
остальные доработки успешному исполнителю предоставлю
всего доработок около 7 штук
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