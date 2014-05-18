Написать парсер для сайта

Техническое задание: Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2 Кол-во уровней: 1 уровень Механика работы компонента: Модуль simpleform2 — позволяет создавать формы для отправки данных администратору сайта. Необходимо встроить партнёрскую ссылку в данный модуль, таким образом чтобы при ...
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Надо написать парсер для http://pornhub.com/ сграбать мне штук 100 видео и превьюшки к ним и встроить в дизайн моего сайт.
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