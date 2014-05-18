Спарсить БД юзеров (Имя, контакты)

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок227 просмотров
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сайт archiprofi.ru

пример объекта http://archiprofi.ru/user/tatyana-ukrainskaya/ -

контакты скрыты простым CSS

готовый результат представить в СSV (имя, фамилия, e-mail, телефон)

10 лет назад
murketolog
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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