Зеркальный переворот картинок

Есть следующая структура папок:

1

|---1

|----от 4 до 25 картинок по типу Left01.png, Left02.png и тп

|---2

|----...

|---3

|---4

...

|---15

2

...

Требуется скрипт, который рекурсивно пройдет по всем папкам, найдет картинки (формат png) в именах которых встречается слово Left - сделает зеркальный переворот картинки по вертикале и сохранит тудаже, только с заемой в имени слова Left на Right.

К примеру, нашел файл Left01.png, Left02.png, Up-Left01.png

должен их перевернуть по вертикале и сохранить в Right01.png, Right02.png, Up-Right02.png

png картинки имеют прозрачный фон, соответственно после переворота - это не должно пропасть

В качестве решения требуется скомпилированный софт который будет это в дальнейшем делать за меня, либо php скрипт