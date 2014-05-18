Зеркальный переворот картинок

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок168 просмотров
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Есть следующая структура папок:

1

|---1

|----от 4 до 25 картинок по типу Left01.png, Left02.png и тп

|---2

|----...

|---3

|---4

...

|---15

2

...

Требуется скрипт, который рекурсивно пройдет по всем папкам, найдет картинки (формат png) в именах которых встречается слово Left - сделает зеркальный переворот картинки по вертикале и сохранит тудаже, только с заемой в имени слова Left на Right.

К примеру, нашел файл Left01.png, Left02.png, Up-Left01.png

должен их перевернуть по вертикале и сохранить в Right01.png, Right02.png, Up-Right02.png

png картинки имеют прозрачный фон, соответственно после переворота - это не должно пропасть

В качестве решения требуется скомпилированный софт который будет это в дальнейшем делать за меня, либо php скрипт

10 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Огромное спасибо Александру за решение задачи и экономию моего времени! Рекомендую к сотрудничеству как адекватного и профессионального исполнителя! 10+
Все ок!
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