Нужен скрипт авто склика в pr.sape

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Приработе вебмастером в pr.sape.ru есть список непоиндексированых страниц с заявками.

Нужен скрипт что бы в нем можно было задать координаты и он авто кликал по кнопке перепроверки индкксации через 3 секунду, потом клик чтобы окно с сообщением о том что заявка отправлена на проверку, пропало и прокручивал скролинг в низ, что бы опуститься к следующей кнопке. Скрин-шот прилогаю

Бюджет 10wmz

10 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель с креативным подходом. Очень быстро решил не стандартную задачу.
Сергей четко описал тремуемый результат, пошел на встречу во время небольших проблем при выполнении, своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Парсер прямой ссылки на видео из vk.com

    Подмена IP: Требуется чтобы ссылка на видео привязывалась к IP адресу сервера на котором расположен скрипт. Функционал: Поле для ввода ссылки на страницу с видео или кода видео. Кнопка запуска парсера. Вывод прямой ссылки на видео.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сервер регистрации и авторизации на RoR/Devise

    Написать простой сервер регистрации на Ruby on Rails 4 + Devise: - регистрация пользователя (ввод данных и загрузка файлов в форме, 2-3 страницы), - отправка подтверждения регистрации по СМС, - авторизация, - поддержка регистрации и авторизации сторонних приложений (REST ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для загрузки фото в группы ВК

    $70

    Написать сайт/программу которая будет выгружать фото в группы вконтакте из xml файла. Название товара name описание description наличие available наличие not available цена price ссылка url Фото Пример товара в альбоме http://vk.com/photo-54594879_322528810 Если товара нет в наличии http://vk.com/photo-54594879_322528814 Примерный интерфейс интерфейс программы 1) http://joxi.ru/8j93UxjKTJC9Rhd220M 2) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поддомены при регистрации пользователя. Php, блог

    Добрый день! Есть блог который нужно дописать. ~90% готовности. Нужен специалист владеющий хорошим уровнем php, который сделает: - создание поддомена при регистрации пользователя - по клике на ник пользователя переходим на его поддомен - публикация статей на поддомене пользователя - добавить ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести простой сайт с HTML на Joomla

    ЕСТЬ сайт stoy-expert.ru на HTML НУЖНО перенести его на Joomla. Какую версию вы бы рекомендовали в плане надёжности и безопасности 2.5 или 3 ?! Схема деления страницы на блоки - http://joxi.ru/nxF3U_3JTJAoYDBzwGQ на примере stoy-expert.ru/kontakti.html ОБЯЗАТЕЛЬНО: - сохранить ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Партнерская программа

    Для интернет-магазина необходимо сделать и установить партнерку. Для первого уровня - 20% от продаж. Для второго уровня - 5% от продаж рефералов. Подключить к сайту и добавить страницу с материалами для продвижения товара. (реферальная ссылка, банер) Стоимость 1500 рублей.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад