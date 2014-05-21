Нужен скрипт авто склика в pr.sape

Здравствуйте.

Приработе вебмастером в pr.sape.ru есть список непоиндексированых страниц с заявками.

Нужен скрипт что бы в нем можно было задать координаты и он авто кликал по кнопке перепроверки индкксации через 3 секунду, потом клик чтобы окно с сообщением о том что заявка отправлена на проверку, пропало и прокручивал скролинг в низ, что бы опуститься к следующей кнопке. Скрин-шот прилогаю

Бюджет 10wmz