Переделать radio button на select JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
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Webasyst 4, переделать radiobutton на выпадающие список в корзине (модуль оформления в 1 шаг).

Javascript
10 лет назад
gabir
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад