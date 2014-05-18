Доработка скриптов для видео галереи

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исправить ошибки в готовом HTML5 сайте. Сделать скипты для видео галлереи. Сделать всплывающее меню для подразделов галлереи. Всплывающее окно для каждого видео. Сделать поиск по сайту. Любые креативные идеи по усовершенствованию сайты приветствуются. New.nofactgroup.com

10 лет назад
Ne_fact
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • JavaScript не работает в Mozilla и IE

    Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере ...

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен скрипт авто склика в pr.sape

    $10

    Здравствуйте. Приработе вебмастером в pr.sape.ru есть список непоиндексированых страниц с заявками. Нужен скрипт что бы в нем можно было задать координаты и он авто кликал по кнопке перепроверки индкксации через 3 секунду, потом клик чтобы окно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер прямой ссылки на видео из vk.com

    Подмена IP: Требуется чтобы ссылка на видео привязывалась к IP адресу сервера на котором расположен скрипт. Функционал: Поле для ввода ссылки на страницу с видео или кода видео. Кнопка запуска парсера. Вывод прямой ссылки на видео.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сервер регистрации и авторизации на RoR/Devise

    Написать простой сервер регистрации на Ruby on Rails 4 + Devise: - регистрация пользователя (ввод данных и загрузка файлов в форме, 2-3 страницы), - отправка подтверждения регистрации по СМС, - авторизация, - поддержка регистрации и авторизации сторонних приложений (REST ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа для загрузки фото в группы ВК

    $70

    Написать сайт/программу которая будет выгружать фото в группы вконтакте из xml файла. Название товара name описание description наличие available наличие not available цена price ссылка url Фото Пример товара в альбоме http://vk.com/photo-54594879_322528810 Если товара нет в наличии http://vk.com/photo-54594879_322528814 Примерный интерфейс интерфейс программы 1) http://joxi.ru/8j93UxjKTJC9Rhd220M 2) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести простой сайт с HTML на Joomla

    ЕСТЬ сайт stoy-expert.ru на HTML НУЖНО перенести его на Joomla. Какую версию вы бы рекомендовали в плане надёжности и безопасности 2.5 или 3 ?! Схема деления страницы на блоки - http://joxi.ru/nxF3U_3JTJAoYDBzwGQ на примере stoy-expert.ru/kontakti.html ОБЯЗАТЕЛЬНО: - сохранить ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад