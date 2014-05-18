Доработка скриптов для видео галереи

Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере ...
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Исправить ошибки в готовом HTML5 сайте. Сделать скипты для видео галлереи. Сделать всплывающее меню для подразделов галлереи. Всплывающее окно для каждого видео. Сделать поиск по сайту. Любые креативные идеи по усовершенствованию сайты приветствуются. New.nofactgroup.com
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