JavaScript не работает в Mozilla и IE

Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере и не работает в Mozilla и IE. Нужно сделать чтобы работал во всех браузерах. Человеку разбирающемуся в JS дел на 5 минут. От вас цена вопроса и сроки выполнения. Подробности скину в личку. Жду заявок.