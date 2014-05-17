JavaScript не работает в Mozilla и IE

На сайте сделать отображение телефона по клику на сокращенный телефон – http://joxi.ru/SMp3U_3JTJDVVXQWpsc и добавить метку для аналитика.
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Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере и не работает в Mozilla и IE. Нужно сделать чтобы работал во всех браузерах. Человеку разбирающемуся в JS дел на 5 минут. От вас цена вопроса и сроки выполнения. Подробности скину в личку. Жду заявок.
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