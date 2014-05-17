Скрыть телефон + метка

Здравствуйте. Приработе вебмастером в pr.sape.ru есть список непоиндексированых страниц с заявками. Нужен скрипт что бы в нем можно было задать координаты и он авто кликал по кнопке перепроверки индкксации через 3 секунду, потом клик чтобы окно ...