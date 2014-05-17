Доработка блога в WordPress

сайт http://canibal.ru/ создан в WordPress

требуется сделать следующее:

-Настройка регистрации и авторизации. (выдает ошибку при регистрации Mail delivery failed: returning message to sender)

-Возможность ставить подобие ЛАЙКА или Плюса и их счетчик под постом как на главной странице, так и в открытом посте для зарегистрированных пользователей

-Репост в ВК, Facebook, Твиттер, G+ под постом

-Комментирование постов и возможность ставить лайк комментариям.

-Ответить, цитировать комментарии.

Редактирование поста:

-убрать Leave a Comment

-убрать время, когда был сделан пост

-"Previous Post" заменить на "Предыдущий пост"

-"Next Post" заменить на "Следующий пост"

-"Comments" заменить на "комментарии"

интересует стоимость и примерные сроки

если у вас хорошие отзывы то способ оплаты на ваш выбор:)