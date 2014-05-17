Доработка блога в WordPress

Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт http://canibal.ru/ создан в WordPress
требуется сделать следующее:
-Настройка регистрации и авторизации. (выдает ошибку при регистрации Mail delivery failed: returning message to sender)
-Возможность ставить подобие ЛАЙКА или Плюса и их счетчик под постом как на главной странице, так и в открытом посте для зарегистрированных пользователей
-Репост в ВК, Facebook, Твиттер, G+ под постом
-Комментирование постов и возможность ставить лайк комментариям.
-Ответить, цитировать комментарии.
Редактирование поста:
-убрать Leave a Comment
-убрать время, когда был сделан пост
-"Previous Post" заменить на "Предыдущий пост"
-"Next Post" заменить на "Следующий пост"
-"Comments" заменить на "комментарии"
интересует стоимость и примерные сроки
если у вас хорошие отзывы то способ оплаты на ваш выбор:)
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