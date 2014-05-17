Доработка панели управления

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Нужно доработать http://cp.games55.ru (панель управления игровыми серверами)

- Смена шаблона (шаблон уже есть в html нужно натянуть)

- Возможно дописание панели устранение найденых багов

10 лет назад
fedoseev55
Игорь 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад