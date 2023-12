После ввода логина и пароля - белый экран

Написать сайт/программу которая будет выгружать фото в группы вконтакте из xml файла. Название товара name описание description наличие available наличие not available цена price ссылка url Фото Пример товара в альбоме http://vk.com/photo-54594879_322528810 Если товара нет в наличии http://vk.com/photo-54594879_322528814 Примерный интерфейс интерфейс программы 1) http://joxi.ru/8j93UxjKTJC9Rhd220M 2) ...