После ввода логина и пароля - белый экран

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Движок - livestreet (какая-то старая версия)

Нужно пофиксить глюк

10 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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