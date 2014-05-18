Сделать слайдер-навигацию (jquery)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Нужен человек, хорошо знающий js (jquery) для написания скрипта слайдера-навигации по странице с превью картинками и стилизованным скроллом, более подробно - лично. Если вы с jquery на ты, сами пишите все необходимые скрипты на нем - эта задача для вас :)

jQuery
10 лет назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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