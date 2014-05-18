Сделать слайдер-навигацию (jquery)

Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере ...
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Нужен человек, хорошо знающий js (jquery) для написания скрипта слайдера-навигации по странице с превью картинками и стилизованным скроллом, более подробно - лично. Если вы с jquery на ты, сами пишите все необходимые скрипты на нем - эта задача для вас :)
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