Список клановых боёв

Веб-программированиеЗавершен3 заявки131 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно чтоб выводилось на сайт Список клановых боёв world of tanks

есть уже код простой запрос:

PHP код:

echo file_get_contents("http://cw.wotapi.ru/ru/4738?utc=4");

через него сделать страницу index.php готовую

и все как бы...

писать в ЛС.

10 лет назад
exompie
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
webmaster999000
Хорен 
31 годАрмения
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад
$1
1 день
Человек настоящий профессионал и знаток своего дела! Советую.
Только положительные рекомендации, отличное сотрудничество.