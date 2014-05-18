Список клановых боёв

Доброго времени суток! Необходимо разобраться со скриптом, который открывает при выборе чекбоксов фоновые вкладки в браузере. Открытие реализовано при помощи JavaScript в обычном html, конкретно функции openNewBackgroundTab. Все замечательно работает в сафари, хроме и опере ...