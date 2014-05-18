Парсинг интернет магазин

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры, нужно спарсить интернет магазин и весь контент выгрузить в csv файл для PrestaShop.

Спарсить нужно будет в 3 разных файла - Товары, категории, производители.

Пример csv прикрепил.

10 лет назад
zarovl
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад