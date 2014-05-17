Парсер сайта .

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Хотел бы заказать парсер сайта http://joblab.ru

Нужно чтобы парсилось в базу сайта

Сайт будет на движке JobExpert

10 лет назад
vanoff1980
Олег 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад