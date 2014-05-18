Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание:

Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2

Кол-во уровней: 1 уровень

Механика работы компонента:

Модуль simpleform2 — позволяет создавать формы для отправки данных администратору сайта. Необходимо встроить партнёрскую ссылку в данный модуль, таким образом чтобы при отправке почты к письму добавлялся реф номер партнёра и так-же система видела что клиент пришел от такого-то партнера и отправляла копию письма или какое-либо настраиваемое сообщение самому партнеру – т.е. что-бы он мог видеть что клиент обратился через него.

Это автоматом должно работать во всех всех формах созданных через данный модуль. Т.е. надо править внутренние функции модуля.

Для того что-бы не было почти никаких проблем с обновлениями можно использовать include метод.

Насколько я понимаю надо будет сделать или найти - простенький плагин, который будет отслеживать пришел ли человек по партнерской ссылке или нет.

И дополнить функцию, которая при успехе „Send“ письма – проверит пришел ли человек через партнера (с помощью плагина) – и вышлет шаблонное письмо партнеру.

Письмо типа „Здравствуйте, это партнерская программа сайта Creators, от вас обратился клиент со следующим запросом:

Тут выводим все поля от клиента кроме его почты и телефона - так как поля могут быть самые разные – функция должна именно исключать тел и почту, и добавлять все остальное без разбора.

Ну и соовественно сам запрос клиента получает админ сайта и в письмо добавляется только то что клиент пришел от партнера с таким-то реф номером.

Регистрация партнёра:

- Поля: имя, фамилия, тел, е-mail, сайт, удобный способ оплаты — текстовое поле для самостоятельного заполнения. + логин и пароль соотвественно.

Личный кабинет партнёра:

- Статистика:

1. Количество переходов с партнерской ссылки.

2. Обшая сумма заработанная партнером – та которую ему уже перевели и та которую должны перевести – оба значения могут менятся и заполнятся администратором.

Административная часть компонента:

- Управление партнёрами.

Админ может менять все что угодно в партнерском профиле при необходимости или же удалить его. Ну и естественно сам партнер – может менять только свою личную информацию.

Поиск по тексту – что-бы можно было найти нужных партнеров по их реф номеру + их сортировка по сумам которые уже выплачены, по переходам и по суммам которые предстоит выплатить.

Дополнительно:

Админка может работать как внутри джумловского сайта, так и вне его.

Joomla
10 лет назад
SG_Bulgaria
Сергей 
34 годаБолгария
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать модуль бронирования для MODx Revo

    Здравствуйте! Имеется сайт отеля на MODx Revo, сейчас на нем стоит сторонний скрипт онлайн бронирования номеров, требуется разработать свой модуль бронирования на подобии http://www.hotel-gogol.ru Рассматриваю два варианта модуля: 1. Обычная форма бронирования, после заполнения приходит письмо на почту ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить пагинатор на php

    На странице в цикле выводятся все записи из БД нужно поставить пагинтатор для разделения вывода статей на несколько страниц. Какой именно будет пагинатор не столь важно, желательно что бы он был оформлен в класс.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исключить лишний конект к базе Mysql

    $50

    Приветствую! Есть два файла - конекта к базе. Один конект для вывода одной инфы, второй - для вывода другой. Из одной и той же базы. Необходимо убрать лишнее и закомментировать некоторые непонятные мне вещи. Желательно ...

    MySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать слайдер-навигацию (jquery)

    Нужен человек, хорошо знающий js (jquery) для написания скрипта слайдера-навигации по странице с превью картинками и стилизованным скроллом, более подробно - лично. Если вы с jquery на ты, сами пишите все необходимые скрипты на нем ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Список клановых боёв

    Нужно чтоб выводилось на сайт Список клановых боёв world of tanks есть уже код простой запрос: PHP код: echo file_get_contents("http://cw.wotapi.ru/ru/4738?utc=4"); через него сделать страницу index.php готовую и все как бы... писать в ЛС.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг интернет магазин

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, нужно спарсить интернет магазин и весь контент выгрузить в csv файл для PrestaShop. Спарсить нужно будет в 3 разных файла - Товары, категории, производители. Пример csv прикрепил.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад