Техническое задание:

Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2

Кол-во уровней: 1 уровень

Механика работы компонента:

Модуль simpleform2 — позволяет создавать формы для отправки данных администратору сайта. Необходимо встроить партнёрскую ссылку в данный модуль, таким образом чтобы при отправке почты к письму добавлялся реф номер партнёра и так-же система видела что клиент пришел от такого-то партнера и отправляла копию письма или какое-либо настраиваемое сообщение самому партнеру – т.е. что-бы он мог видеть что клиент обратился через него.

Это автоматом должно работать во всех всех формах созданных через данный модуль. Т.е. надо править внутренние функции модуля.

Для того что-бы не было почти никаких проблем с обновлениями можно использовать include метод.

Насколько я понимаю надо будет сделать или найти - простенький плагин, который будет отслеживать пришел ли человек по партнерской ссылке или нет.

И дополнить функцию, которая при успехе „Send“ письма – проверит пришел ли человек через партнера (с помощью плагина) – и вышлет шаблонное письмо партнеру.

Письмо типа „Здравствуйте, это партнерская программа сайта Creators, от вас обратился клиент со следующим запросом:

Тут выводим все поля от клиента кроме его почты и телефона - так как поля могут быть самые разные – функция должна именно исключать тел и почту, и добавлять все остальное без разбора.

„

Ну и соовественно сам запрос клиента получает админ сайта и в письмо добавляется только то что клиент пришел от партнера с таким-то реф номером.

Регистрация партнёра:

- Поля: имя, фамилия, тел, е-mail, сайт, удобный способ оплаты — текстовое поле для самостоятельного заполнения. + логин и пароль соотвественно.

Личный кабинет партнёра:

- Статистика:

1. Количество переходов с партнерской ссылки.

2. Обшая сумма заработанная партнером – та которую ему уже перевели и та которую должны перевести – оба значения могут менятся и заполнятся администратором.

Административная часть компонента:

- Управление партнёрами.

Админ может менять все что угодно в партнерском профиле при необходимости или же удалить его. Ну и естественно сам партнер – может менять только свою личную информацию.

Поиск по тексту – что-бы можно было найти нужных партнеров по их реф номеру + их сортировка по сумам которые уже выплачены, по переходам и по суммам которые предстоит выплатить.

Дополнительно:

Админка может работать как внутри джумловского сайта, так и вне его.