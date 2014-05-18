Есть html-код видео с ютуба Также есть сайт на вордпресс на нем на главной странице слайдер Нужно вместо него поставить это видео и чтобы оно запускалось сразу
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Техническое задание:
Партнёрская программа для Joomla 2.5 – 3.2
Кол-во уровней: 1 уровень
Механика работы компонента:
Модуль simpleform2 — позволяет создавать формы для отправки данных администратору сайта. Необходимо встроить партнёрскую ссылку в данный модуль, таким образом чтобы при отправке почты к письму добавлялся реф номер партнёра и так-же система видела что клиент пришел от такого-то партнера и отправляла копию письма или какое-либо настраиваемое сообщение самому партнеру – т.е. что-бы он мог видеть что клиент обратился через него.
Это автоматом должно работать во всех всех формах созданных через данный модуль. Т.е. надо править внутренние функции модуля.
Для того что-бы не было почти никаких проблем с обновлениями можно использовать include метод.
Насколько я понимаю надо будет сделать или найти - простенький плагин, который будет отслеживать пришел ли человек по партнерской ссылке или нет.
И дополнить функцию, которая при успехе „Send“ письма – проверит пришел ли человек через партнера (с помощью плагина) – и вышлет шаблонное письмо партнеру.
Письмо типа „Здравствуйте, это партнерская программа сайта Creators, от вас обратился клиент со следующим запросом:
Тут выводим все поля от клиента кроме его почты и телефона - так как поля могут быть самые разные – функция должна именно исключать тел и почту, и добавлять все остальное без разбора.
„
Ну и соовественно сам запрос клиента получает админ сайта и в письмо добавляется только то что клиент пришел от партнера с таким-то реф номером.
Регистрация партнёра:
- Поля: имя, фамилия, тел, е-mail, сайт, удобный способ оплаты — текстовое поле для самостоятельного заполнения. + логин и пароль соотвественно.
Личный кабинет партнёра:
- Статистика:
1. Количество переходов с партнерской ссылки.
2. Обшая сумма заработанная партнером – та которую ему уже перевели и та которую должны перевести – оба значения могут менятся и заполнятся администратором.
Административная часть компонента:
- Управление партнёрами.
Админ может менять все что угодно в партнерском профиле при необходимости или же удалить его. Ну и естественно сам партнер – может менять только свою личную информацию.
Поиск по тексту – что-бы можно было найти нужных партнеров по их реф номеру + их сортировка по сумам которые уже выплачены, по переходам и по суммам которые предстоит выплатить.
Дополнительно:
Админка может работать как внутри джумловского сайта, так и вне его.
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