Установить пагинатор на php

Веб-программированиеЗавершен7 заявок137 просмотров
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На странице в цикле выводятся все записи из БД нужно поставить пагинтатор для разделения вывода статей на несколько страниц. Какой именно будет пагинатор не столь важно, желательно что бы он был оформлен в класс.

PHP
10 лет назад
comm
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$5
2 дня
Анатолий приятный в общении человек. Работу выполняет спокойно, профессионально, задачу понимает сразу, если сказал что сделает, то можно не сомневаться.
Дмитрий всячески способствовал при решении задачи, оплату произвел моментально. Рекомендую