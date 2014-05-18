Вставить видео в тему вордпрес

Здравствуйте! Имеется сайт отеля на MODx Revo, сейчас на нем стоит сторонний скрипт онлайн бронирования номеров, требуется разработать свой модуль бронирования на подобии http://www.hotel-gogol.ru Рассматриваю два варианта модуля: 1. Обычная форма бронирования, после заполнения приходит письмо на почту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть html-код видео с ютуба
Также есть сайт на вордпресс
на нем на главной странице слайдер
Нужно вместо него поставить это видео и чтобы оно запускалось сразу
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