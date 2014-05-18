Доработка проекта на MODx

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки357 просмотров
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Требуется доработка проекта trudruk.ru

Существующий разработчик очень медленный и ненадежный.

Ищу взрослого (!) человека, готового работать не менее 25 часов в неделю по трекеру.

Что нужно примерно доработать:

* возможность создавать white-label сайты. Что это значит - есть у кого-то свой сайт, нужно иметь возможность развернуть поддомен типа trudruk.имясайта.ru где будет наша база + наши исполнители. Если вы слышали про поект mamba.ru - вот это именно то, что нужно, в плане модели.

Есть рабочее место в Питере на Петроградке, если есть необходимость.

MODX
10 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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