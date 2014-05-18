Доработка сайта на MODX (Babel, Form) мультиязычн.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Нужно добавить на сайт мультиязычность (добавив 2 языка) и настроить отправку формы.

MODX
10 лет назад
idealmath
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад