Доработка joomla

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
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На трех сайтах поставить ленту статей с добавлением в главное меню. 10 wmz по факту

Joomla
10 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Исполнителем доволен. Сделал все сразу. Все отлично. Спасибо!
Александр четко поставил задачу, всегда был на связи, после выполнения работы сразу произвел оплату. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую!
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