Настройка опций таймера

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Нужна помощь настроить таймер, чтобы по завершению отсчета он скрывал див с определенным классом. Для знающих это 5 минут, поэтому оплата небольшая.

10 лет назад
inkognitod
Денис 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва