Настройка опций таймера

Есть личный сайт, который необходимо проверить на взломоустойчивость, а также локализовать как минимум одну дыру, через которую одной из услуг сайта пользуются бесплатно. Жду предложений по стоимости, также интересен ваш опыт и портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь настроить таймер, чтобы по завершению отсчета он скрывал див с определенным классом. Для знающих это 5 минут, поэтому оплата небольшая.
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