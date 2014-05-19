Проверка сайта на безопасность

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки109 просмотров
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Есть личный сайт, который необходимо проверить на взломоустойчивость, а также локализовать как минимум одну дыру, через которую одной из услуг сайта пользуются бесплатно.

Жду предложений по стоимости, также интересен ваш опыт и портфолио.

10 лет назад
NeedYourHelp
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад