Отслеживание почтовых отправлений

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Что необходимо?

Сделать портал по отслеживанию посылок по треку.

Из примеров можно выделить - http://gdeposylka.ru/

из функционала необходимо, отслеживание полылок, кабинет пользователя, отслеживания посылки с сообщениям ина почту.

10 лет назад
vadim21111988
Вадим Бобр 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад