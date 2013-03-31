vadim21111988

Здравствуйте, исполнители суть заявки такая. Есть видеопортал, необходимо обновить шаблон портала и его мобильную версию. шаблон есть для сайта ДЛЕ, требуется его переделать для видеопортала и натянуть на лицо сайта
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Собственно есть БД http://web-databases.biz/ru/baza/novye-avtomobili-po-markam-ru необходимо ее экспортировать в каталог http://oavto.com.ua/brands есть данная CMS без авто каталога. указывайте в заявках вашу цену.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Поиск по картам метро, Я.Локатор для определения местоположения, купонатор, что бы желающие компании добавляли скидки, обновление системы Kohana до актуальной 3.3.2, , импорт компаний из csv или xls, платное добавление заведений (на неделю, месяц, что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Что необходимо? Сделать портал по отслеживанию посылок по треку. Из примеров можно выделить - http://gdeposylka.ru/ из функционала необходимо, отслеживание полылок, кабинет пользователя, отслеживания посылки с сообщениям ина почту.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Суть следующая. есть автопортал его необходимо обновить по дизайну. за адресом сайта обращайтесь в ЛСHTML-верстка23 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходимо нарисовать и сверстать дизайн автопортала. предлогайте примерную свою цену. скину римеры того,что примерно хочу видеть. так же предложения приветствуются. http://www.autocrimea.info/ редизайн егоДизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать парсер автообявлений. Сайт донор vodi.la Уточняйте свою цену в заявках, заявки без цены будут удалены. Надо грабить инфу о автомобилях с картинками и вставлять ее на мой сайт.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад