vadim21111988

Вадим Бобр vadim21111988

 
35 летБеларусь/Бобруйск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить и натянуть шаблон

    Здравствуйте, исполнители суть заявки такая. Есть видеопортал, необходимо обновить шаблон портала и его мобильную версию. шаблон есть для сайта ДЛЕ, требуется его переделать для видеопортала и натянуть на лицо сайта

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Экспортировать БД на сайт

    Собственно есть БД http://web-databases.biz/ru/baza/novye-avtomobili-po-markam-ru необходимо ее экспортировать в каталог http://oavto.com.ua/brands есть данная CMS без авто каталога. указывайте в заявках вашу цену.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Устранение ошибок+ доработка движка Kohana

    Поиск по картам метро, Я.Локатор для определения местоположения, купонатор, что бы желающие компании добавляли скидки, обновление системы Kohana до актуальной 3.3.2, , импорт компаний из csv или xls, платное добавление заведений (на неделю, месяц, что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отслеживание почтовых отправлений

    Что необходимо? Сделать портал по отслеживанию посылок по треку. Из примеров можно выделить - http://gdeposylka.ru/ из функционала необходимо, отслеживание полылок, кабинет пользователя, отслеживания посылки с сообщениям ина почту.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать и сверстать дизайн автопортала

    необходимо нарисовать и сверстать дизайн автопортала. предлогайте примерную свою цену. скину римеры того,что примерно хочу видеть. так же предложения приветствуются. http://www.autocrimea.info/ редизайн его

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать парсер автообъявлений

    Необходимо написать парсер автообявлений. Сайт донор vodi.la Уточняйте свою цену в заявках, заявки без цены будут удалены. Надо грабить инфу о автомобилях с картинками и вставлять ее на мой сайт.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Написать парсер автообъявлений
Хороший заказчик. Оперативные ответы на возникающие вопросы. Своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Сразу видно, что знаток своего дела. Дает полную консультацию по своей работе. Быстро исправляет недоработки. Вежливый и трудолюбивый. Советую всем его как исполнителя.
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