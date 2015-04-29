Парсер базы wp-ecommerce

Веб-программированиеЗавершен3 заявки103 просмотра
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Нужно написать скрипт чтобы из БД Mysql вытянуть e-mail покупателей за определенный период а также имя покупателей из базы данных wp-ecommerce

Результат в эксель таблицу.

10 лет назад
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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