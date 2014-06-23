Удалить скрытую ссылку с Joomla сайта

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки106 просмотров
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Удалить скрытую ссылку с Joomla сайта http://bazaoyat.ru/ (ссылку удалить Автозапчасти Гарант)

А также разобраться, почему при переходе на страницу новостей битые ссылки.

Буджет - 5$

Joomla
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$4
1 день
Все сделал на высшем уровне
Понятное ТЗ, моментальная оплата.