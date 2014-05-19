Серверный скрипт - анализатор pcap

Добрый день!

Необходимо написать скрипт, работающий с pcap файлами (tcpdump) – необходим разбор и декодирование файлов pcap и определение ряда параметров (tcp, http, rtp):

- Максимальные скорости передачи и приема пакета данных в ходе тестирования (для каждого из тестов передачи данных).

- Время скачивания пакета данных (для каждого из тестов передачи данных).

- Определение пинга, потери пакетов, процента ретрансмиссий.

- Работа с потоковым видео (youtube), определение задержки начала воспроизведения, времени буфферизации, задержек, общего времени воспроизведения ролика.

Точное количество тестов и формулы для расчета величин даны в ТЗ.

ТЗ будет предоставлено кандидатам.

Предполагается, что во время сбора дампа производился ряд тестов (скачивание и закачивание данных, просмотр видео). Тесты производятся друг за другом с определенными промежутками по времени. То какие тесты производятся, их последовательность определяется в дополнительном файле.

Входные данные для работы скрипта: pcap файл, дополнительный файл (содержащий данные о последовательности, типах и параметрах выполняемых тестов).

Выходные данные скрипта: XML файл с определенными параметрами.