Серверный скрипт - анализатор pcap

Нужна помощь настроить таймер, чтобы по завершению отсчета он скрывал див с определенным классом. Для знающих это 5 минут, поэтому оплата небольшая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать скрипт, работающий с pcap файлами (tcpdump) – необходим разбор и декодирование файлов pcap и определение ряда параметров (tcp, http, rtp):
- Максимальные скорости передачи и приема пакета данных в ходе тестирования (для каждого из тестов передачи данных).
- Время скачивания пакета данных (для каждого из тестов передачи данных).
- Определение пинга, потери пакетов, процента ретрансмиссий.
- Работа с потоковым видео (youtube), определение задержки начала воспроизведения, времени буфферизации, задержек, общего времени воспроизведения ролика.
Точное количество тестов и формулы для расчета величин даны в ТЗ.
ТЗ будет предоставлено кандидатам.
Предполагается, что во время сбора дампа производился ряд тестов (скачивание и закачивание данных, просмотр видео). Тесты производятся друг за другом с определенными промежутками по времени. То какие тесты производятся, их последовательность определяется в дополнительном файле.
Входные данные для работы скрипта: pcap файл, дополнительный файл (содержащий данные о последовательности, типах и параметрах выполняемых тестов).
Выходные данные скрипта: XML файл с определенными параметрами.
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