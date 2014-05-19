Калькулятор натяжных потолков

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Необходимо сделать подобный калькулятор http://vipceiling.ru/calc/

С расчетом стоимости по нашим прайсам.

Больше важнее дизайн CSS - сами цифры просчета я смогу проставить сам ( базовые знания html php и css имеются).

10 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад