Доработки в интерент магазине

Нужна помощь настроить таймер, чтобы по завершению отсчета он скрывал див с определенным классом. Для знающих это 5 минут, поэтому оплата небольшая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет магазин на самописном движке, нужно сделать следующее:
1)дописать фильтр товаров. В данный момент на сайте фильтр предоставлен в виде текста.А нужно еще сделать сортировку дополнительно в виде картинок серий товаров.К примеру если взять категорию духовки, то нужно чтобы клиент помимо основных параметров мог визуально выбрать духовку по серии.
2) написать функцию вывода на php (товары данной серии, сам код уже написан и присутствует такой пункт в админке, просто нужно вывести в карточку товара с картинкой наименованием, возможно с ценой и переход в соответствующий товар)
Более подробно все оговорю с исполнителем.
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