Доработки в интерент магазине

Имеется интернет магазин на самописном движке, нужно сделать следующее:

1)дописать фильтр товаров. В данный момент на сайте фильтр предоставлен в виде текста.А нужно еще сделать сортировку дополнительно в виде картинок серий товаров.К примеру если взять категорию духовки, то нужно чтобы клиент помимо основных параметров мог визуально выбрать духовку по серии.

2) написать функцию вывода на php (товары данной серии, сам код уже написан и присутствует такой пункт в админке, просто нужно вывести в карточку товара с картинкой наименованием, возможно с ценой и переход в соответствующий товар)

Более подробно все оговорю с исполнителем.