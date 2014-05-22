VitaliyP

Виталий VitaliyP

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрыть цены производителя по id на Opencart

    Добрый день! Нужно скрыть цену некоторых производителей в карточке товара, в категории и на самих производителях и вместо цен написать стоимость уточняйте. Скорей всего что-то нужно написать в коде, условие). Модуль мне не нужен, наверное ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Контент-менеджер для наполнения интернет магазина товарами удаленно

    Требуется контент-менеджер для наполнения интернет магазина товарами удаленно. Обязательно опыт работы. Кандидат только с Украины. Наполнение происходит по следующей схеме: название товара, цена,описание, характеристики, изображение товара... в зависимости от категории товара (сайты источники предоставляем). Инструкция как наполнять ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт на opencart

    $150

    Сделать следующие модули для личного кабинета оптового покупателя: — скидка на все товары в зависимости от группы покупателя — вывод информации о скидке в виде модуля — индивидуальная информация (поле с текстовым редактором) для каждой ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос БД с одного сайта на другой

    Добрый день! Нужно перенести БД с одного сайта на другой (на opencart). Бд интернет-магазина, нужно перенести название товара, изображение, цену, описание и краткое описание.Все подробности для исполнителя озвучу отдельно.Цена и сроки?

    OpenCart
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить (совместить) данные в таблицу MySQL

    Имеется две таблицы, их нужно совместить в одну а точнее - 1)таблица bd_product1.sql ,которая имеет поля `id`, `parentid`, `name`, `price` и 2)images.sql c полями `id`, `image` Мне нужно следующее - загрузить данные с таблицы images.sql ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание и оптимизация канала в ютубе

    Что нужно сделать: 1)Создание и оптимизация канала в ютубе 2)Вывод роликов в топ (указать приблизительную цену за один ролик) 3)Увеличение трафика youtube Канал о итальянской бытовой техники Smeg. Интересует стоимость данной работы, возможно на постоянной основе.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие Доработки на сайте

    Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке. Что нужно сделать: 1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал 2)Сделать логотип НЕ кликабельным на главной, на всех остальных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки в интерент магазине

    $50

    Имеется интернет магазин на самописном движке, нужно сделать следующее: 1)дописать фильтр товаров. В данный момент на сайте фильтр предоставлен в виде текста.А нужно еще сделать сортировку дополнительно в виде картинок серий товаров.К примеру если взять категорию ...

    PHPКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
$150
10 баллов
9 лет назад
Доработать сайт на opencart
сотрудничеством доволен, рекомендую.
Все было сделано как и договаривалось.
Ответный отзыв
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Добавить (совместить) данные в таблицу MySQL
Все хорошо. Рекомендую.
Все круто!
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