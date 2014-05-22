Добрый день! Нужно скрыть цену некоторых производителей в карточке товара, в категории и на самих производителях и вместо цен написать стоимость уточняйте. Скорей всего что-то нужно написать в коде, условие). Модуль мне не нужен, наверное ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения интернет магазина товарами удаленно. Обязательно опыт работы. Кандидат только с Украины. Наполнение происходит по следующей схеме: название товара, цена,описание, характеристики, изображение товара... в зависимости от категории товара (сайты источники предоставляем). Инструкция как наполнять ...Наполнение сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Сделать следующие модули для личного кабинета оптового покупателя: — скидка на все товары в зависимости от группы покупателя — вывод информации о скидке в виде модуля — индивидуальная информация (поле с текстовым редактором) для каждой ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Нужно перенести БД с одного сайта на другой (на opencart). Бд интернет-магазина, нужно перенести название товара, изображение, цену, описание и краткое описание.Все подробности для исполнителя озвучу отдельно.Цена и сроки?Базы данных4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется две таблицы, их нужно совместить в одну а точнее - 1)таблица bd_product1.sql ,которая имеет поля `id`, `parentid`, `name`, `price` и 2)images.sql c полями `id`, `image` Мне нужно следующее - загрузить данные с таблицы images.sql ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что нужно сделать: 1)Создание и оптимизация канала в ютубе 2)Вывод роликов в топ (указать приблизительную цену за один ролик) 3)Увеличение трафика youtube Канал о итальянской бытовой техники Smeg. Интересует стоимость данной работы, возможно на постоянной основе.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать некоторые мелочи на сайте для сео (сайт уже сообщу непосредственно исполнителю), сайт на самописном движке. Что нужно сделать: 1)Закрыть страницы пагинации мета тегом роботс и реал каноникал 2)Сделать логотип НЕ кликабельным на главной, на всех остальных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Имеется интернет магазин на самописном движке, нужно сделать следующее: 1)дописать фильтр товаров. В данный момент на сайте фильтр предоставлен в виде текста.А нужно еще сделать сортировку дополнительно в виде картинок серий товаров.К примеру если взять категорию ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад