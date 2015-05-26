Доработать сайт на opencart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки176 просмотров

Сделать следующие модули для личного кабинета оптового покупателя:

— скидка на все товары в зависимости от группы покупателя

— вывод информации о скидке в виде модуля

— индивидуальная информация (поле с текстовым редактором) для каждой группы или покупателя

— вывод этой информации в виде модуля

Opencart
10 лет назад
VitaliyP
Виталий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$150
3 дня
Все было сделано как и договаривалось.
сотрудничеством доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад