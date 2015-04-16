Есть интернет-магазин полностью функционирующий на Django Pytho(самописка), постоянно требуются изменения и новые фичи. Автор движка работает с нами, все объяснит и проинструктирует а так же будет следить за кодом и выкатывать обновления, работа идет через гит. ...
Сокращение формы заказа в интернет магазине
Требуется PHP программист для сокращения формы заказа в интернет магазине на OpenCart. Основная задача - удалить 12 лишних полей, а также добавить одно поле textarea для ввода дополнительной информации к заказу. В результате форма оформления заказа должна полноценно функционировать
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