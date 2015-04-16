Сокращение формы заказа в интернет магазине

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка146 просмотров

Требуется PHP программист для сокращения формы заказа в интернет магазине на OpenCart. Основная задача - удалить 12 лишних полей, а также добавить одно поле textarea для ввода дополнительной информации к заказу. В результате форма оформления заказа должна полноценно функционировать

OpencartPHP
10 лет назад
amir_sadykov
Амир 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Недавно на сайте. Максим сразу все четко сделал по приемлемой цене с моим интернет магазином в разделе оформление заказов.)))))))))))))))))))))))0 спасибо ему за оперативность!!!!!!!!!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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