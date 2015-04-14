Задачи: 1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы 2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею. ...
Доделать сайт
Здравствуйте
Нужно доделать сайт на системе insales
По сути уже все есть, нужно только сделать чтобы корзина была в том же стиле что и сам сайт.
Сайт: Интернет магазин мужской одежды в Москве: www.myvester.ru
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