Бюджет 150тр. Интернет магазин женских товаров с программой начисления призовых баллов за собственные покупки и за покупки приглашённых, и ещё женский форум, что-то среднее между webdiscover.ru и fishki.net

Единый личный кабинет клиента в магазине и на форуме, в котором клиент видит кого он пригласил, сколько ему начислено баллов за покупки приглашённых, сколько проголосовали за его пост. При регистрации нового клиента, рекомендатель указывает свой id-логин, чтобы бонусная система начисляла ему призовые баллы за покупки его приглашённых.

Клиент может размещать посты на форуме, голосовать, комментировать, общаться с другими пользователями.

За посты, которые набрали много плюсов начисляются призовые баллы, за голосование, за удачные комменты также начисляются баллы.

Кабинет админа сайта, в котором админ видит, какие клиенты пришли по рекламе, какие по приглашению, статистика по неделям, месяцам. Сколько приглашённых у клиента, совершённые платежи, начисленные призовых баллов. Внесение изменение в тексты баннеров акций и почтовой рассылки клиентам. Контроль за менеджерами-курьерами, начисление курьерам зарплаты.

Полный ТЗ 4 страницы текста и 15 листов схемы страниц сайта.

Требования к специалисту: хороший опыт работы программирования, портфолио интернет магазинов с базами данных MySQL.

Предложение для специалистов проживающих в Москве и Питере.

Предыдущий фриланс исчез не доделав работу, поэтому хочу точно знать где живёт исполнитель.