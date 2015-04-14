Задачи: 1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы 2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею. ...
Интернет магазин женских товаров
Бюджет 150тр. Интернет магазин женских товаров с программой начисления призовых баллов за собственные покупки и за покупки приглашённых, и ещё женский форум, что-то среднее между webdiscover.ru и fishki.net
Единый личный кабинет клиента в магазине и на форуме, в котором клиент видит кого он пригласил, сколько ему начислено баллов за покупки приглашённых, сколько проголосовали за его пост. При регистрации нового клиента, рекомендатель указывает свой id-логин, чтобы бонусная система начисляла ему призовые баллы за покупки его приглашённых.
Клиент может размещать посты на форуме, голосовать, комментировать, общаться с другими пользователями.
За посты, которые набрали много плюсов начисляются призовые баллы, за голосование, за удачные комменты также начисляются баллы.
Кабинет админа сайта, в котором админ видит, какие клиенты пришли по рекламе, какие по приглашению, статистика по неделям, месяцам. Сколько приглашённых у клиента, совершённые платежи, начисленные призовых баллов. Внесение изменение в тексты баннеров акций и почтовой рассылки клиентам. Контроль за менеджерами-курьерами, начисление курьерам зарплаты.
Полный ТЗ 4 страницы текста и 15 листов схемы страниц сайта.
Требования к специалисту: хороший опыт работы программирования, портфолио интернет магазинов с базами данных MySQL.
Предложение для специалистов проживающих в Москве и Питере.
Предыдущий фриланс исчез не доделав работу, поэтому хочу точно знать где живёт исполнитель.
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