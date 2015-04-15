Задачи: 1. Сделать возможность в новостях создавать рублики и присваивать им свои материалы 2. Ко всему этому нужно внедрить модуль галереи, т.е. при публикации материала должна быть возможность вставить галерею. ...
Не работает отправка сообщений на мыло о заказе товара
Не работает отправка сообщений на мыло о заказе товара на Opencart (Error: public_html/system/library/mail.php on line 51)
Где-то косяк небольшою, но нет времени этим самому разбираться, по этому доверяю вам))))
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен интернет магазин с разделами для всех пользователей, закрытые распродажи, оптовые покупатели, кэшбэк сервис. Соответственно с 2 или3 разными личными кабинетами. Сайт должен быть на нескольких языках. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Магазин на шаблоне с поиском "для тупых" т.е. очень простой поиск по классу, предмету, слову, назначению и тд.Например как: http://www.umkniga.ru/ Наполнение с сайта или прайса поставщика(http://book.ciasib.bget.ru/index.php?route=product/category&path=98), с автоматическим изменением цен (1000-1500 наименований). Хостинг, домен, ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать оптовый интернет магазин с элементами Landing pageИнтернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть острая необходимость в мини блоге (блог/новости) для престы 1.6. Функционал минимальный – публикация записей в одну категорию (висивиг редактор + мегатеги + урл из названия записи "на лету") и вывод на главной. В каждой ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
1 правка в движке ИМ на Ocshop.CMS Необходимо убрать возможность добавления в корзину товаров с нулевой ценой (сейчас стоит плагин который "0" меняет на "Call us").Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Доброго! Можете к существующему сайту на DLE 9.8 подключить модуль интернет магазина. www.smartur.ru. Задачи: 1. сверстать общий вывод товара 2. сверстать внутреннюю карточку товара 3. Настроить корзину и ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать интернет-магазин на системе управления modx!!!! Хотелось бы понять по ценам сколько по деньгам будет стоить -с версткой из предоставленного PSD -с предоставленным шаблоном -под "ключ"(дизайн Ваш)Интернет-магазины13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Собственно есть готовый дизайн, адаптив. Нужно натянуть и настроить на CS Cart Оплата любым способом. Пишем стоимость и срокиИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист с опытом разработки сложных проектов (интернет-магазинов), с перспективой долгосрочного сотрудничества для поддержки веб-сайтов компании на платформе 1С-Битрикс. Требования к кандидату: • Знание и опыт работы на CMS 1С-Битрикс от ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад