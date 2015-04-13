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Программист 1С-Битрикс
Требуется специалист с опытом разработки сложных проектов (интернет-магазинов), с перспективой долгосрочного сотрудничества для поддержки веб-сайтов компании на платформе 1С-Битрикс.
Требования к кандидату:
• Знание и опыт работы на CMS 1С-Битрикс от 3 лет;
• Опыт разработки и поддержки интернет-магазинов на 1С-Битрикс;
• Уверенные знания PHP, ООП, Mysql, HTML, CSS;
• Уверенные знания Javascript (Ajax‚ JQuery);
• Опыт разработки на PHP от 3 лет;
• Опыт разработки на Bitrix Framework от 1 года;
• Элементарные навыки верстки;
• Опыт системного администрирования;
• Понимание реальных сроков разработки;
• Ответственность‚ пунктуальность;
Дополнительный плюс:
• Наличие сертификатов Битрикс;
• Наличие сертификата "Разработчик Bitrix Framework";
• Наличие самостоятельно реализованных проектов на CMS Битрикс (предпочтительно интернет-магазины);
• Толерантность к чужому коду.
Обязанности:
• Поддержка работоспособности и развитие веб-сайтов компании на платформе 1С-Битрикс;
• Разработка и доработка новых модулей и компонентов, кастомизация готовых решений;
• Исправление багов (бэкэнд и фронтэнд);
• Оптимизация работы сайта под высокую нагрузку;
• Участие в выборе технологий и принятии ключевых технических решений;
• Внесение и реализация предложений‚ направленных на улучшение качества работы сайта.
На время ознакомления с проектом и выполнении тестовых заданий работаем через систему контроля версий git.
Оплата:
На испытательном сроке, сдельная, почасовая, в зависимости от объемов задачи.
На постоянной основе оплата до 80 000 рублей в зависимости от уровня квалификации.
Способ оплаты — прямая оплата исполнителю на кошелек или счет карты.
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