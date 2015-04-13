Программист 1С-Битрикс

Требуется специалист с опытом разработки сложных проектов (интернет-магазинов), с перспективой долгосрочного сотрудничества для поддержки веб-сайтов компании на платформе 1С-Битрикс.

Требования к кандидату:

• Знание и опыт работы на CMS 1С-Битрикс от 3 лет;

• Опыт разработки и поддержки интернет-магазинов на 1С-Битрикс;

• Уверенные знания PHP, ООП, Mysql, HTML, CSS;

• Уверенные знания Javascript (Ajax‚ JQuery);

• Опыт разработки на PHP от 3 лет;

• Опыт разработки на Bitrix Framework от 1 года;

• Элементарные навыки верстки;

• Опыт системного администрирования;

• Понимание реальных сроков разработки;

• Ответственность‚ пунктуальность;

Дополнительный плюс:

• Наличие сертификатов Битрикс;

• Наличие сертификата "Разработчик Bitrix Framework";

• Наличие самостоятельно реализованных проектов на CMS Битрикс (предпочтительно интернет-магазины);

• Толерантность к чужому коду.

Обязанности:

• Поддержка работоспособности и развитие веб-сайтов компании на платформе 1С-Битрикс;

• Разработка и доработка новых модулей и компонентов, кастомизация готовых решений;

• Исправление багов (бэкэнд и фронтэнд);

• Оптимизация работы сайта под высокую нагрузку;

• Участие в выборе технологий и принятии ключевых технических решений;

• Внесение и реализация предложений‚ направленных на улучшение качества работы сайта.

На время ознакомления с проектом и выполнении тестовых заданий работаем через систему контроля версий git.

Оплата:

На испытательном сроке, сдельная, почасовая, в зависимости от объемов задачи.

На постоянной основе оплата до 80 000 рублей в зависимости от уровня квалификации.

Способ оплаты — прямая оплата исполнителю на кошелек или счет карты.