Добрый день. Нужно сверстать и натянуть дизайн на CMS Moguta http://moguta.ru Только вся работа целиком, отдельно не предлагать верстку или натяжку. Возможно небольшая доработка функционала. Опыт в данной сфере ...
Opencart установка модулей, доработка.
1. Здравствуйте. В данный момент на сайте установлен модуль "SEO CMS PRO: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Формы" и с помощью него выведены отзывы в блок слева. Длинные отзывы не сокращаются , нужно сделать ,что бы при достижении определенного количества символов выводилась надпись "Читать далее" по нажатию которой отзыв бы разворачивался. + Если пишем отзыв на сайте и не указываем ничего в дополнительном поле,то отзыв просто не добавляется ,а информации ,что сделано не так, не высвечивается.
2. Найти,Установить модуль "Оповестить о наличии" , если товара нет в наличии,то появляется кнопка в полной карточке товара "Уведомить о наличии" ,где вводиться почта клиента для уведомления ,если товар появляется в наличии. Возможность в админке смотреть на какой товар подписываются клиенты. + желательно,но не обязательно, что бы после появления в наличии клиенту приходило письмо оповещающее о наличии и в конце письма была ссылка на отписку от уведомления о наличии. Модуль необходимо будет настроить под дизайн сайта,если это понадобиться.
3. Необходимо найти модуль ,установить,настроить: Во время оформления заказа клиенту предлагается выбрать желаемый способ доставки с оплатой, если выбираем "Отправка почтой наложенным платежом по предоплате" ,то после оформления заказа,перекидывает на форму предоплаты. Здесь нужно,что бы предоплата бралась фиксированная ,а не сумма ,которая в корзине находится,необходимо прикрутить удобный платежный агрегатор.
На странице на которую перекинет,будет показан номер заказа клиента, и способы внесения предоплаты. Необходимо как-то упростить систему,что бы после предоплаты, администратор магазина понимал, за чей заказ пришла предоплата. По простому,настроить систему оплаты на сайте не по цене корзины,а по моей фиксированной стоимости для каждого вида доставки.
Прошу писать в комментариях либо в личку цену за каждый пункт работы.
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