Интернет магазин, CRM система. На PHP

Ищу PHP программиста. На данный момент нужно создать сайт интернет магазин, и простенькие сайты под субдоменом: сайт автосервиса, автозапчастей. Для интернет магазина создать CRM систему. Прототип почти готов.

Хочется, чтобы программист вел проект с нуля, дизайн, верстка и само программирование. Чтобы с самого начала отсеять такие выражения, как "это не моя работа, а работа верстальщика". Сайт интернет магазина можно поставить на CMS, но в любом случаи CRM систему будем программировать на php. А лучше то и то на php. Будем обсуждать.

От исполнителя требуется терпение, чувство ответственности и желание сделать качественно. (Рекомендации от исполнителя будут рассматриваться в тех или иных моментах)

Если вы кому то хоть раз говорили "я не знаю как это сделать, поэтому давайте по другому", – можете не отвечать на этот проект! Требуется усердие, и желание изучить тот или иной элемент кода, если не знаете.

Знание PHP обязательно. Обмен номерами телефона. Поддерживать связь.

Напишите что еще знаете, умеете, какими языками владеете. С какими cms дружите. В каком городе живете.

Оплата только в рублях! Бюджет оговаривается отдельно после просмотра прототипа.

Оставляйте ваши заявки, некоторым отправлю прототип.

Обязательно буду рассматривать ваше портфолио, отзывы, если на этом сайте ваше портфолио пустое присылайте ссылку на другой сайт, рассмотрю. Если вы – компания, присылайте ваш сайт. Буду звонить, пробивать контакты.