Магазин на joomla: поддержка и доработка lm-shop.kz

Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка.

Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая.

Надеюсь найти человека с которым можно найти легко понимание и быстро обьясняться по проекту.

Инициатива приветствуется, хотелось бы чтоб человек сам видел как лучше и делал это. Искал ошибки и устранял, предлагал лучшие варианты реализации.

Оплата либо по-месячно, либо по факту, либо по месячно + бонусы.

Что необходимо сделать на первое время:

1. Сгруппировать товар в группы по признакам

2. Наладить систему скидок и купонов при заказе

3. Организовать обратную связь с клиентами, (форум, рассылка)

В дальнейшем:

1. Подключить инернет аквайринг

Постоянно:

1. Отслеживание работы сайта

2. Устранение недочётов

3. Выполнение пожелания заказчика

4. Легкий редизайн (раз в год - ёлочку на новый год например)

5. Добавление новых новостей и акций (раз в месяц)