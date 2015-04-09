Магазин на joomla: поддержка и доработка lm-shop.kz

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки124 просмотра

Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка.

Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая.

Надеюсь найти человека с которым можно найти легко понимание и быстро обьясняться по проекту.

Инициатива приветствуется, хотелось бы чтоб человек сам видел как лучше и делал это. Искал ошибки и устранял, предлагал лучшие варианты реализации.

Оплата либо по-месячно, либо по факту, либо по месячно + бонусы.

Что необходимо сделать на первое время:

1. Сгруппировать товар в группы по признакам

2. Наладить систему скидок и купонов при заказе

3. Организовать обратную связь с клиентами, (форум, рассылка)

В дальнейшем:

1. Подключить инернет аквайринг

Постоянно:

1. Отслеживание работы сайта

2. Устранение недочётов

3. Выполнение пожелания заказчика

4. Легкий редизайн (раз в год - ёлочку на новый год например)

5. Добавление новых новостей и акций (раз в месяц)

Joomla
10 лет назад
TommiB
Артём 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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