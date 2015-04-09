1. Нужно добавить столбец SKU (артикул) в админку Opencart и поиск по этому значению. 2. В изменении заказа: на странице "информация о покупателе" убрать фамилию. 3. В деталях оплаты: убрать фамилию. 4. ...
Магазин на joomla: поддержка и доработка lm-shop.kz
Пропал бывший разработчик магазина lm-shop.kz, нуждаюсь в новом. Сайт готов на 80% процентов, необходима ежемесячная поддержка и легкая доработка.
Основные требования оперативность и ответственность. Работы не много, но её нужно выполнять оперативно и не затягивая.
Надеюсь найти человека с которым можно найти легко понимание и быстро обьясняться по проекту.
Инициатива приветствуется, хотелось бы чтоб человек сам видел как лучше и делал это. Искал ошибки и устранял, предлагал лучшие варианты реализации.
Оплата либо по-месячно, либо по факту, либо по месячно + бонусы.
Что необходимо сделать на первое время:
1. Сгруппировать товар в группы по признакам
2. Наладить систему скидок и купонов при заказе
3. Организовать обратную связь с клиентами, (форум, рассылка)
В дальнейшем:
1. Подключить инернет аквайринг
Постоянно:
1. Отслеживание работы сайта
2. Устранение недочётов
3. Выполнение пожелания заказчика
4. Легкий редизайн (раз в год - ёлочку на новый год например)
5. Добавление новых новостей и акций (раз в месяц)
Заявки фрилансеров
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