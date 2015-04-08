Добрый день, требуется доработка сайта http://www.nadovdom.com.ua. Сайт написан на Зенд фреймворк. Для технической оптимизации сайта нужно внести правки, описанные в ТЗ (см. аттачмент). Просьба указать стоимость работы каждого пункта по отдельности, а также ...
Специалист Amiro CMS
Нужен специалист по амиро цмс. необходимо натянуть сверстаный макет на движок и довести сайт до готового состояния
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