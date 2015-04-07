Сделать конвертацию валют на 1С-БИТРИКС

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Имеется сайт на платформе 1С-БИТРИКС.

Нужно сделать правки для фильтра. http://ubkarta.ru/catalog

Посмотрите по этой ссылке http://www.yalta-city.com/index.php?pg=bc&o=1

на ней написаны цены в долларах, а ниже в рублях с пересчетом по курсу ЦБРФ.

Нужно сделать аналогично для витрины на сайте (а также, желательно и для модуля "последние предложения"), а также обязательно в обоих валютах цена должна отображаться и на странице товара.

Цены формируются по курсу цбрф (курс доллара сайт берет из источников в интернете автоматически).

В админке выставляется одна базовая цена (в рублях или долларах), к которой потом привязывается другая и конвертируется по курсу.

В фильтре нужно, чтобы по ползунку с ценой можно было выбирать, в долларах или в рублях (как мне видится, проще всего, если это меняются галочкой или это будут два разных ползунка, но когда двигаешь один, другой, по-идее, должен автоматически обнуляться).

10 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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