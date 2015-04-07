Нужно интегрировать в Woocommerce сервис "КупиВкредит". Жду заявки и цены.
Сделать конвертацию валют на 1С-БИТРИКС
Имеется сайт на платформе 1С-БИТРИКС.
Нужно сделать правки для фильтра. http://ubkarta.ru/catalog
Посмотрите по этой ссылке http://www.yalta-city.com/index.php?pg=bc&o=1
на ней написаны цены в долларах, а ниже в рублях с пересчетом по курсу ЦБРФ.
Нужно сделать аналогично для витрины на сайте (а также, желательно и для модуля "последние предложения"), а также обязательно в обоих валютах цена должна отображаться и на странице товара.
Цены формируются по курсу цбрф (курс доллара сайт берет из источников в интернете автоматически).
В админке выставляется одна базовая цена (в рублях или долларах), к которой потом привязывается другая и конвертируется по курсу.
В фильтре нужно, чтобы по ползунку с ценой можно было выбирать, в долларах или в рублях (как мне видится, проще всего, если это меняются галочкой или это будут два разных ползунка, но когда двигаешь один, другой, по-идее, должен автоматически обнуляться).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Доброго времени суток! В интернет магазине на движке OpenCart 2.0 установлен модуль Simpla и частично настроен, нужно добавить 2 поля, указанные на картинке в прикреплённом файле (Способ дотсавки, Способ оплаты). Плачу 400р на WMR, ...Закрыт10 лет назад
Нужен хороший продающий сайт (интернет магазин) на opencart, дизайн мой. Бриф в прикреленном файле. Нужен полный функционал интернет магазина, многоязычность (рус, укр, англ), мульивалютность. Ознакомиться с продукцией и направлением бизнеса можно на сайте ...Закрыт10 лет назад
Что входит в задачу: - Зайти на наш МС, ознакомиться с нашим каталогом, спецификой. Дать рекомендации (для избежания косяков при синхронизации). Мы внесём необходимые исправления. - Грамотно настроить синхронизацию ...Закрыт10 лет назад
Нужна помощь с Magento, в основном это техническая поддержка, исправление ошибок, настройка модулей под определенный функционал. Необходимо знать Magento CMS, а не просто дизайн или верстку для Magento (это плюс, но не главное) ...Закрыт10 лет назад
Опыт работы с Presta Shop обязателен.Закрыт10 лет назад
- $100
Мне нужно сделать следующие моменты для моего интернет магазина: Магазин на СМS. Default шаблон. 1. Поменять оформление (не нужно будет менять стиль оформления, просто нужно будет передвинуть панель, включив сюда разделы каталог, ...Закрыт10 лет назад
1) добавить возможность сравнить товары 2) подкорректировать меню каталога товаров (например - есть категории 1 и 2, у каждой по несколько подкатегорий, нужно чтобы при выборе категории 1, в меню показывались только ее подкатегории, ...Закрыт10 лет назад
- $300
Нужно создать интернет-магазин. 1. Верстка ваша. 2. По поводу CMS, или joomla, или 1-с Битрикс. 3. Настройка корзины. 4. Поиск по разным типам товаров. 5. Срок изготовления 1 месяц.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
В связи с выходом АПИ 2.0 нужны модули для всех основных CMS Модуль оплаты дляVirtueMart на Joomla CMS Модуль оплаты для JoomShopping на Joomla CMS Модуль оплаты для Ubercart на Drupal 6 ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад